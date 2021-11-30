Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 ноября повысилась на 1,69 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 73,91 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,69 доллара и составила 74,91 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,68 доллара - до 71,13 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 ноября выросла на 1,68 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 74,95 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev