SOFAZ увеличил объем реализованной на аукционах валюты более чем на 55%

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продал на валютных аукционах в декабре 2021 года 989,1 миллиона долларов США по сравнению с 637,7 миллиона долларов в аналогичном периоде 2020 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на SOFAZ.

Таким образом, продажи валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана увеличились на 55,1 процента в годовом исчислении.

Отметим, что SOFAZ создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 5 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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