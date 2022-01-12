ICGB использует все договорные инструменты, чтобы уложиться в сроки запуска интерконнектора Греция-Болгария

БАКУ /Trend/ - Совет директоров ICGB AD, проектной компании по строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB), единогласно принял решение использовать все договорные инструменты для ускорения деятельности компании AVAX, чтобы завершить работу по EPC-контракту и обеспечить передачу заказчику контрактной территории в ближайшие несколько месяцев с целью ввода объекта в эксплуатацию в июле 2022 года, как и планировалось изначально, сообщили Trend в ICGB AD.

"Все усилия проектной компании ICGB по-прежнему сосредоточены на соблюдении этого срока, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, задержки, вызванные проблемами с глобальной цепочкой поставок и производительностью EPC-подрядчика. К сожалению, проблемы с логистикой остаются, и EPC-подрядчик уже испытывает значительные затруднения с поставкой критически важного оборудования, необходимого для строительства всех узлов запорной арматуры (BVS), а также газоизмерительной станции в Комотини (GMS1)", - отметили в компании.

В настоящее время проектная компания работает над анализом того, какие действия и процессы могут выполняться параллельно или в более короткие сроки, чтобы можно было сохранить срок ввода в эксплуатацию IGB.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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