Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в крупномасштабных энергопроектах — GECF

БАКУ /Trend/ - Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в крупномасштабных энергетических проектах.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Форума стран-экспортеров газа (GECF), об этом сказал генеральный секретарь GECF Мохамед Хамель на встрече с послом Азербайджана в Катаре Рашадом Исмаиловым.

В ходе встречи Хамель подчеркнул историческую роль, которую Азербайджан сыграл в углеводородной отрасли.

«Сегодня Азербайджан играет важную роль на мировой энергетической арене. Страна зарекомендовала себя как надежный партнер в крупных энергетических проектах и является активным участником международных энергетических форумов, в том числе в рамках GECF и ОПЕК», - сказал генеральный секретарь.

Исмаилов, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Азербайджана в выводе плодотворных отношений с форумом на новый уровень. Дипломат подчеркнул важность природного газа для повышения энергетической безопасности во всем мире и обеспечения крайне важного баланса спроса и предложения, особенно в нынешних условиях на газовых рынках. В этом контексте Исмаилов подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание сотрудничеству с GECF и участию в инициативах форума.

Стороны рассмотрели ход подготовки к 6-му Саммиту глав государств и правительств GECF, который состоится в Дохе (Катар) в феврале 2022 года, и наметили практические шаги по дальнейшей совместной деятельности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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