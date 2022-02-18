ЛУКОЙЛ закрыл сделку по приобретению доли в проекте «Шах Дениз»

БАКУ/Trend/ - ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о закрытии сделки по покупке у компании PETRONAS 9,99%-ной доли в газовом проекте Шах-Дениз. Сумма сделки составила около 1,45 млрд долл. США, передает Trend со ссылкой на «ЛУКОЙЛ».

В результате сделки ЛУКОЙЛ увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%. Другими участниками проекта являются: bp (29,99%, оператор), TPAO – 19%, SOCAR – 14,35%, NIC​O – 10% и SGC – 6,67%.

Отметим, что в 2021 году на месторождении «Шах-Дениз» было добыто около 23 миллиардов стандартных кубометров газа и более 4 миллионов тонн (около 34 миллионов баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo.

В 2020 году на «Шах Дениз» было добыто около 18,1 миллиарда стандартных кубометров газа и 3,6 миллиона тонн (29 миллионов баррелей) конденсата. Таким образом, добыча газа и конденсата на месторождении выросла на 27,07% и 11,11% соответственно.

В течение года с месторождения «Шах Дениз» продолжались поставки газа на рынки Азербайджана (для Azerkontrakt), Грузии (для GOGC), Турции (для BOTAS), BTC Company и для покупателей в Европе.

Производственная мощность существующих объектов «Шах Дениз» в настоящее время составляет около 72 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки или более 26 миллиардов кубических метров в год.

(Автор: Ляман Зейналова)