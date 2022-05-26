Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 мая понизилась на 0,13 доллара относительно предыдущего показателя и составила 122,81 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,13 доллара – до 121,75 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, осталась без изменений, составив 78,15 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 мая снизилась на 0,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 115,74 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 мая составляет 1,7 AZN/USD.