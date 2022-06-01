Азербайджанский газ сыграет ключевую роль в достижении целей Болгарии по диверсификации – министр Александр Николов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Уверен, что интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, будет играть ключевую роль в достижении целей Болгарии по диверсификации источников энергоносителей, энергетической безопасности и независимости.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Болгарии Александр Николов.

По его словам, этот интерконнектор является ключевым проектом для энергетической безопасности Болгарии и всего региона Юго-Восточной Европы.

"Несмотря на серьезную задержку в реализации проекта по строительству интерконнектора, правительство в последние месяцы предприняло активные шаги по вводу в эксплуатацию газопровода, что даст возможность поставлять по нему газ из разных регионов. На сегодня проект газопровода находится на завершающей стадии реализации. Завершены гидроиспытания по всему трубопроводу, осуществлено его подключение к Трансатлантическому газопроводу (ТАР), завершено строительство диспетчерского центра в Хасково, есть подвижки по расконсервации маршрута, которая должна осуществляться в соответствии с местным законодательством", - сказал Николов.

Министр отметил, что в настоящее время идут установка и тестирование систем измерения и контроля.

"Ход реализации проекта в последние месяцы дает нам основания для оптимизма в отношении того, что строительство интерконнектора будет физически завершено к середине года, как и указано в последнем, обновленном графике проекта. Параллельно мы стремимся оптимизировать сроки выполнения необходимых административных процедур по получению различных лицензий и разрешений, чтобы как можно скорее начать коммерческую эксплуатацию объекта", - добавил он.

Николов подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии в ее усилиях по обеспечению энергетической безопасности и независимости.

"Наши страны наладили прочное экономическое сотрудничество, в котором энергетическая сфера имеет большое значение. Перебои с поставками газа со стороны "Газпрома" сделали приоритетной необходимость поиска альтернативных решений, и поставки из Азербайджана имеют здесь решающее значение", - сказал Николов.

Министр напомнил, что Болгария заключила контракт на покупку одного миллиарда кубометров газа в год у Азербайджана, но данные объемы еще не поставлены полностью.

"В условиях кризиса поставок правительство провело ускоренные переговоры с нашими азербайджанскими партнерами о закупке дополнительных объемов. Плодотворный диалог между нашими странами дает мне основания для оптимизма, прежде всего, по поводу того, что с начала июля Болгария получит в полном объеме согласованные объемы, а, во-вторых, в будущем эти объемы могут быть увеличены", - сказал Николов.

Министр отметил, что серьезную задержку в строительстве интерконнектора Греция-Болгария (IGB) удалось устранить.

"С началом войны в Украине болгарское правительство прогнозировало возможное ограничение или приостановку поставок газа и прилагало активные усилия для повышения энергетической безопасности. Во-первых, преодолена серьезная задержка в строительстве интерконнектора Греция-Болгария. Интерконнектор должен быть полностью завершен к середине года и введен в коммерческую эксплуатацию через несколько месяцев», - сказал Николов.

Министр отметил, что этот трубопровод обеспечит альтернативные поставки газа из Каспийского региона, Восточного Средиземноморья и других источников не только в Болгарию, но и в другие страны.

«После ввода в эксплуатацию интерконнектора по этому маршруту также будет поставляться согласованный с Азербайджаном один миллиард кубометров газа в год. Вам, наверное, известно о решении болгарской стороны участвовать в качестве акционера в строительстве СПГ-терминала недалеко от Александруполиса (Греция). Две недели назад состоялась торжественная церемония начала работ на терминале, которые, как ожидается, будут завершены к концу следующего года. Хотя эксплуатация СПГ-терминала позволит только в среднесрочной перспективе решить вопрос энергетической безопасности региона, мы уверены, что это решение полезно, и активно работаем над его реализацией. Благодаря этим усилиям в настоящее время в Болгарии нет ограничений на потребление природного газа, несмотря на прекращение поставок со стороны «Газпрома», - добавил Николов.

По его словам, Болгария — одна из самых зависимых от российских энергоресурсов стран в ЕС. До начала войны в Украине более 90 процентов поставок газа в страну поступали из одного источника – России.

Министр отметил, что хотя некоторые правительства в последние годы заявляли об активной работе по диверсификации источников энергии, военные действия и приостановка поставок со стороны «Газпрома» высветили реальную ситуацию.

«Дело в том, что Болгария до сих пор удовлетворяла свои потребности почти исключительно за счет российского природного газа. Прекращение поставок газа в нашу страну в условиях такой серьезной зависимости от одного источника с абсолютным нарушением действующего контракта является для нас серьезным вызовом. В то же время, однако, это шанс для Болгарии устранить эту зависимость и продолжить развитие своей энергетической системы на основе прозрачности, диверсификации, конкурентоспособных поставок и лучших условий для потребителей. Усилия правительства в последние месяцы направлены на реализацию этих задач», — добавил Николов.

По его словам, Болгария работает над увеличением мощности своего подземного газохранилища.

«Болгария имеет одно подземное газохранилище, в Чирене. Оно служит для покрытия сезонных колебаний потребления и является одним из инструментов, способствующих безопасности поставок газа. В весенний период газохранилище заполняется, а в осенне-зимний период происходит забор газа из него. Емкость хранения природного газа в этом газохранилище составляет 550 миллионов кубометров — примерно 1/6 годового потребления в Болгарии. В целях повышения безопасности поставок природного газа оператор газохранилища – «Булгартрансгаз» работает над проектом по расширению его мощностей. После завершения проекта планируется довести мощность газохранилища до 1 миллиарда кубометров», — добавил министр.

Николов отметил, что проект интерконнектора имеет стратегическое значение для повышения энергетической безопасности, конкуренции и ликвидности на рынке природного газа в Болгарии и регионе.

«С 2013 года он имеет статус «Проект, представляющий общий интерес» в соответствии с Регламентом ЕС №347/2013. Это также приоритетный проект в рамках Инициативы трех морей», — добавил он.

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