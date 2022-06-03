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Назван планируемый объем производства бензина марок AI-92 и AI-95 на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева

Энергетика Материалы 3 июня 2022 14:14
Назван планируемый объем производства бензина марок AI-92 и AI-95 на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева планируется производить два миллиона тонн бензина марки AI-92 и AI-95 стандарта Евро-5.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы.

По его словам, на долю бензина AI-95 придутся 40 процентов, на долю AI-92 - 60 процентов.

«Программа модернизации предусматривает полное удовлетворение внутренних потребностей Азербайджана в бензине», - сказал Алхаслы.

Он добавил, что те объемы, которые не будут использованы на рынке Азербайджана, могут быть направлены на экспорт.

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