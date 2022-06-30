Цены на нефть слабо растут на опасениях за нехватку этого сырья

Мировые цены на нефть утром в четверг слабо растут на опасениях временной нехватки этого вида сырья в отдельных случаях. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,28%, до 112,77 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 109,94 доллара.

В четверг утром стоимость нефти слабо растет на опасениях частичного дефицита этого вида сырья. так, рынки продолжают реагировать на объявление стран "Большой семерки" (G7) о рассмотрении возможности всеобъемлющего запрета на услуги транспортировки российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире при условии, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

"Мир ожидает "неспокойный период", поскольку сокращение поставок нефти и сжиженного природного газа усугубляет глобальный энергетический кризис", — приводит агентство Блумберг слова главного исполнительного директора Shell Plc Бен ван Бёрдена (Ben van Beurden).

Кроме того, по данным минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 415,6 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов только на 0,6 миллиона баррелей. "Уровень запасных мощностей очень низок, спрос все еще восстанавливается", — в свою очередь также отмечает ван Бёрден.

При этом немного сдерживает рост цен на "черное золото" те же данные, но о добыче. Минэнерго США также сообщило, что за неделю добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей — максимального уровня за два года.