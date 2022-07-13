Парвиз Шахбазов назвал объем прокачанной по БТД азербайджанской нефти

БАКУ /Trend/ - Порядка 90 процентов прокачанной по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) нефти приходится на азербайджанскую нефть.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в Twitter.

До сегодняшнего дня по БТД транспортировано 518 миллионов тонн нефти, из которых 463 миллиона тонн пришлись на азербайджанскую нефть, говорится в публикации.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.