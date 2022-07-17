США надеются, что в ближайшие недели последуют заявления о наращивании ОПЕК нефтедобычи

Вашингтон рассчитывает на то, что заявления, касающиеся потенциального наращивания добычи нефти ОПЕК, могут последовать в ближайшие недели. Об этом сообщил сотрудник администрации США высокого ранга на специальном брифинге, его стенограмму опубликовала в субботу пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данному чиновнику был задан вопрос о том, взяла ли саудовская сторона на себя какие-либо конкретные обязательства относительно увеличения объемов добычи нефти ОПЕК. "Я не стану говорить за Саудовскую Аравию и ОПЕК. Я лишь остановлюсь на том, что относительно этого сказал президент [США], что мы надеемся в ближайшие недели услышать дополнительные заявления", - ответил он.

Брифинг был посвящен ближневосточному турне президента США Джо Байдена. Как заявил в пятницу глава Белого дома, представители США и Саудовской Аравии обсудили вопросы, касающиеся необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках, американская сторона ожидает, что шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшие недели. Байден тогда не уточнил, на какие именно действия со стороны Эр-Рияда в данной сфере рассчитывает.