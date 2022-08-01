Азербайджан является надежным поставщиком газа в ЕС - Оксфордский институт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, несомненно, является надежным поставщиком газа в ЕС.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джулиан Боуден.

"Южный газовый коридор (ЮГК) работает хорошо: он доставляет газ в южную Европу и Италию и помогает странам ЕС (Греция, Болгария и Италия) улучшить диверсификацию поставок", — сказал старший научный сотрудник института.

Говоря о недавно подписанном меморандуме о взаимопонимании по энергетике между Еврокомиссией и Азербайджаном, Боуден отметил, что в документе предусматривается удвоение пропускной способности ЮГК.

"За счет каких источников газа? Если это Азербайджан, то нужны обязательства по сектору Upstream. Заполнение дополнительных мощностей ЮГК к 2027 году только азербайджанским газом выглядит очень сложно. Можно подключить туркменский газ либо по свопу из Ирана, либо по Транскаспийскому трубопроводу", — добавил он.

Боуден считает, что без запуска в самое ближайшее время этой цепочки поставок помочь Европе преодолеть нынешний кризис поставок газа будет невозможно.

Аналитик отметил, что в целом Меморандум о взаимопонимании является перспективным, и сейчас задача состоит в том, чтобы обеспечить его реализацию в кратчайшие сроки.

Отметим, что 18 июля между Азербайджаном и ЕС был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Стороны договорились поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

В документе отмечается, что любой дальнейший экспорт природного газа в Европейский союз, помимо тех объемов, которые поставляются на сегодняшний день, потребует значительных инвестиций в расширение сети трубопроводов "Южного газового коридора" и развитие проекта по добыче.

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