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Завершение проекта по транзиту азербайджанского газа является приоритетом правительства Болгарии

Энергетика Материалы 11 августа 2022 10:23 (UTC +04:00)
Завершение проекта по транзиту азербайджанского газа является приоритетом правительства Болгарии

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Христо Алексиев
Христо Алексиев
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БАКУ /Trend/ - Завершение проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа, является главным приоритетом правительства Болгарии и кризисной рабочей группы.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на BTA, об этом сказал журналистам вице-премьер по экономической политике, министр транспорта и коммуникаций Болгарии Христо Алексиев.

«Государство мобилизовано и поможет подрядчику завершить проект», — сказал Алексиев.

Он отметил, что будут предприняты усилия, чтобы интерконнектор был готов к отопительному сезону.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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