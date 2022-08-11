Завершение проекта по транзиту азербайджанского газа является приоритетом правительства Болгарии

БАКУ /Trend/ - Завершение проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа, является главным приоритетом правительства Болгарии и кризисной рабочей группы.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на BTA, об этом сказал журналистам вице-премьер по экономической политике, министр транспорта и коммуникаций Болгарии Христо Алексиев.

«Государство мобилизовано и поможет подрядчику завершить проект», — сказал Алексиев.

Он отметил, что будут предприняты усилия, чтобы интерконнектор был готов к отопительному сезону.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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