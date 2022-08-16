SOCAR и «КазМунайГаз» обсудили сотрудничество по развитию транскаспийской инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом, передает Trend во вторник со ссылкой на КМГ.

Сообщается, что в ходе проведенной 15 августа встречи в Баку стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие между компаниями в сфере развития транскаспийской инфраструктуры.

16 августа Мирзагалиев посетил город Батуми в Грузии, где ознакомился с работой Батумского нефтяного терминала и Батумского морского порта.

Активы Батумского нефтяного терминала (БНТ) были приобретены в 2008 году дочерней компанией КМГ - АО «КазТрансОйл». Батумский терминал обладает правом на управление Батумским морским портом до 2055 г. Прибыль группы компаний БНТ за 2021 год составила почти 2,5 млрд тенге.

Отметим, что терминал предоставляет услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов, включая слив, накопление и погрузку на танкера, клиентам из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии и других стран. Порт предоставляет услуги по перевалке, хранению и складированию сухих, насыпных и генеральных грузов, а также по обслуживанию судов и других транспортных средств.