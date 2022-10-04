Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего октября повысилась на 1,66 доллара относительно предыдущего показателя и составила 93,34 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,66 доллара – до 91,54 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,66 доллара, составив 63,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего октября выросла на 2,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 90,09 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертое октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.