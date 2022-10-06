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Азербайджан рассматривает новый проект плавучей солнечной электростанции с АБР - Эльнур Солтанов

Энергетика Материалы 6 октября 2022 12:26 (UTC +04:00)
Азербайджан рассматривает новый проект плавучей солнечной электростанции с АБР - Эльнур Солтанов

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривает новый проект строительства плавучей солнечной электростанции с Азиатским банком развития (АБР).

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

Он отметил, что министерство энергетики рассматривает с АБР проект строительства плавучей солнечной электростанции мощностью 50 МВт.

По словам заместителя министра, Азербайджан планирует расширение в этой области. Планируются разработка и осуществление пилотного проекта и далее разработка соответствующего масштабного проекта.

«В пилотный проект входит строительство плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт на озере Беюкшор», - сказал Солтанов.

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