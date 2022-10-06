Азербайджан рассматривает новый проект плавучей солнечной электростанции с АБР - Эльнур Солтанов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривает новый проект строительства плавучей солнечной электростанции с Азиатским банком развития (АБР).

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

Он отметил, что министерство энергетики рассматривает с АБР проект строительства плавучей солнечной электростанции мощностью 50 МВт.

По словам заместителя министра, Азербайджан планирует расширение в этой области. Планируются разработка и осуществление пилотного проекта и далее разработка соответствующего масштабного проекта.

«В пилотный проект входит строительство плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт на озере Беюкшор», - сказал Солтанов.