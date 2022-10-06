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Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество по проекту ЮГК - министр (ФОТО)

Энергетика Материалы 6 октября 2022 17:37 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество по проекту ЮГК - министр (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество по проекту Южного газового коридора (ЮГК).

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра сообщается, что II Азербайджано-турецкий энергетический форум в Стамбуле был продуктивным с точки зрения развития энергетического сотрудничества двух стран.

"Наши страны в рамках Южного газового коридора и впредь намерены добиваться успехов в области энергоснабжения по электроэнергетическому коридору Азербайджан-Турция-Европа", - написал министр.

Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество по проекту ЮГК - министр (ФОТО)
Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество по проекту ЮГК - министр (ФОТО)
Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество по проекту ЮГК - министр (ФОТО)
Азербайджан и Турция намерены расширить сотрудничество по проекту ЮГК - министр (ФОТО)
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