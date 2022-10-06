Экспорт по Южному газовому коридору увеличится как минимум в два раза до 2027 г. - Ровшан Наджаф

БАКУ/Trend/ - В этом году Азербайджан увеличит общий объем экспорта газа до 22 миллиардов кубометров.

Об этом, как сообщает Trend, сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на II Азербайджано-турецком энергетическом форуме.

«А до 2027 года экспорт газа по Южному газовому коридору планируем увеличить как минимум в два раза. В этой связи обсуждаются планы по расширению мощностей трубопроводов TAP и TANAP. Все это требует больших объемов инвестиций», - сказал он.

Наджаф отметил, что SOCAR будет продолжать инвестировать в экономику Турции.

«До сегодняшнего дня SOCAR инвестировала в Турцию 17,7 миллиарда долларов. В этой связи стоит особо отметить нефтеперерабатывающий завод STAR, нефтехимический комплекс Petkim и TANAP», - сказал президент SOCAR.

Twitter: @Lyaman_Zeyn