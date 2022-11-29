Азербайджанский газ будет доступен в еще одном регионе Болгарии

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля 2023 года азербайджанский газ, поставляемый по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), будет доступен в Кырджалинском муниципалитете Болгарии в результате подключения «Citygas Bulgaria» к сети оператора трубопровода ICGB, сообщили во вторник Trend в компании ICGB.

Как сообщается, независимый оператор передачи газа ICGB и лицензированный оператор газораспределения на территории муниципалитета Кырджали «Citygas Bulgaria» заключили соответствующий договор.

"Контракт регулирует соединение сетей двух операторов, что позволит потребителям региона получить доступ к новому источнику поставок природного газа. Это повысит надежность поставок и обеспечит диверсификацию источников поставок. Соединение сетей будет завершено в ближайшие два месяца за счет строительства специальных объектов для этой цели. Сеть ICGB уже успешно подключена к существующей сети «Булгартрансгаз» и Трансадриатическому газопроводу", - сказали в компании.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, она может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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