Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в четверг утром на опасениях сокращения спроса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,24% — до 83,79 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 78,81 доллара.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в Китае, где с начала ноября фиксируются множественные вспышки коронавируса. При этом власти КНР объявили, что собираются в январе смягчить требования для въезда в страну. После этого ряд стран, напротив, ужесточают требования для лиц, прибывающих из Китая.

Аналитики в связи с ожидаемым ослаблением ограничений в Китае говорят о рисках новой волны заболеваемости COVID-19 по всему миру. Это может сократить спрос на нефть и ударить по ценам.

"Снятие ограничений на поездки может спровоцировать очередную глобальную вспышку (коронавируса) Это увеличивает возможность сокращения спроса и снижения цен", — цитирует агентство Блумберг директора JTD Energy Services Джона Дрисколла (John Driscoll).

Кроме того, в ночь на четверг Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 декабря сократились на 1,3 миллиона баррелей. Позднее в четверг минэнерго США опубликует официальные данные по недельным запасам нефти в стране. Прогноз предполагает их снижение на 1,5 миллиона баррелей — до 416,7 миллиона.