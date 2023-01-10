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Нефть дешевеет в ожидании действий ФРС

Энергетика Материалы 10 января 2023 09:51 (UTC +04:00)
Нефть дешевеет в ожидании действий ФРС

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Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на сомнениях инвесторов в прекращении ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствую данные торгов и СМИ.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,65%, до 79,13 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,59%, до 74,19 доллара.

Нефть дешевеет, так как ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США "затмили" оптимизм по поводу восстановления спроса в Китае, передает агентство Bloomberg.

Дело в том, что в понедельник два должностных лица ФРС заявили, что регулятору, скорее всего, придется поднять учетную ставку выше 5%, а затем удерживать этот уровень в течение некоторого времени.

"Нам просто придется сохранять решимость", — приводит Bloomberg слова главы Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика (Raphael Bostic). По его словам, ФРС намерена бороться с высокой инфляцией, и это требует дальнейшего повышения банковских ставок.

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