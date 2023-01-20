Италия нуждается в удвоении мощности TAP для обеспечения своей энергобезопасности

БАКУ/Trend/ - Италия нуждается в удвоении пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP) для обеспечения своей энергетической безопасности и энергетической независимости.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в итальянском журнале Formiche.

«Удвоение объёмов транспортировки газа позволило бы Италии более эффективно противостоять газовому кризису. В 2021 году по ТАР в Европу было транспортировано 8,1 миллиарда кубометров газа. По состоянию на 2022 год Азербайджан экспортировал в Европу 9,3 миллиарда кубометров газа за первые десять месяцев и ожидалось, что поставки по итогам года составят 11,5 миллиарда кубометров. Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу до 11 миллиардов кубометров в этом году», — говорится в статье.

Как отмечается в журнале Formiche, с момента начала коммерческой эксплуатации 31 декабря 2020 года ТАР транспортировал 18,5 миллиарда кубометров газа, из которых почти 16 миллиардов пришлось на долю Италии.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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