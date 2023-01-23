БАКУ/Trend/ - bp начала работы по бурению оценочной скважины для проекта «глубокого газа» на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли», передает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

«Начаты операционные работы по подготовке к бурению новой оценочной скважины на структуре «Азери-Чираг-Гюнешли». Бурение скважины осуществляется для сбора данных о глубоко залегающих газовых резервуарах под разрабатываемым в настоящее время нефтяным месторождением», - говорится в сообщении bp.

Как отмечается, скважина A22z будет пробурена с платформы «Чираг» в качестве бокового ствола существующей нагнетательной скважины A22. Данная скважина поможет получить доступ к глубоким газовым резервуарам на южном фланге структуры.

Планируется пробурить скважину общей глубиной около 4500 метров. Бурение скважины займет около трех месяцев.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики Азербайджана, по итогам 2022 года на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 20,4 миллиона тонн нефти.

Доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: bp (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited (2,31 процента).

BP Exploration (Caspian Sea) Limited является оператором соглашения о разделе продукции по АЧГ.