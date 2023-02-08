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Азербайджан и Вьетнам имеют большой потенциал для сотрудничества в энергетическом секторе - министр

Энергетика Материалы 8 февраля 2023 14:02 (UTC +04:00)
Азербайджан и Вьетнам имеют большой потенциал для сотрудничества в энергетическом секторе - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Вьетнамом существует большой потенциал для развития сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом, как сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана, сказал министр Парвиз Шахбазов в ходе встречи со своим вьетнамским коллегой Данг Мин Хоем.

Как отмечается, стороны рассмотрели расширение отношений между азербайджанскими и вьетнамскими компаниями, а также перспективные шаги в нефтегазовой сфере.

Для развития существующих отношений и перспектив, подчеркнута важность совершенствования правовой базы.

"На встрече также была рассмотрена деятельность азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству и работа, проделанная с момента проведения последнего заседания, состоявшегося в Баку. Стороны обменялись мнениями о проведении следующего заседания во Вьетнаме в ближайшем будущем", - сказали в пресс-службе министерства.

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