БАКУ/Trend/ - bp возобновила транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Супса.

Об этом сказал в пятницу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе брифинга, посвященного планам bp на будущее, передает Trend.

По его словам, уже два танкера с нефтью доставлены в грузинский порт Супса.

«В зависимости от погодных условий и явлений, нефть по Баку-Супса будет транспортироваться на мировые рынки», - добавил он.

Напомним, что прокачка нефти по трубопроводу была остановлена в марте 2022 года и возобновилась после ремонтно-наладочных работ, проведенных 1-17 апреля. Затем прокачка нефти по Баку-Супса была вновь остановлена из-за отсутствия заявок грузоотправителей на танкерную загрузку в Супсе.

Протяженность нефтепровода составляет 837 километров. Его пропускная способность превышает семь миллионов тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день). Оператором трубопровода является bp. Конечным пунктом транспортировки нефти является черноморский порт Супса в Грузии. Далее нефть транспортируется на танкерах потребителям в Европе.