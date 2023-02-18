Глава МЭА считает, что следующая зима для ЕС станет тяжелее текущей

Следующая зима для Европейского союза (ЕС) будет сложнее нынешней из-за "газового кризиса". Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я высоко оценил усилия ЕС по преодолению газового кризиса этой зимой, но следующая зима будет еще более тяжелой", - написал Бирол в Twitter.

Он заявил о необходимости "создания нового генерального плана для европейской промышленности", но не привел конкретных деталей.