Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 февраля снизилась на 0,85 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,34 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,81 доллара – до 82,55 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,49 доллара, составив 45,97 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 февраля понизилась на 0,34 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82 долларов за баррель.

Официальный курс на 22 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.