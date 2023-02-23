Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 февраля снизилась на 1,94 доллара относительно предыдущего показателя и составила 82,4 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,89 доллара – до 80,66 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,65 доллара, составив 44,32 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 февраля понизилась на 1,75 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,25 долларов за баррель.

Официальный курс на 23 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.