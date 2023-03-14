bp о возобновлении работы трубопровода Баку-Супса

БАКУ/Trend/ - Трубопровод Баку-Супса (WREP) в рабочем состоянии, но для того, чтобы возобновить его работу, необходимо получить заявки. Об этом сказали в компании bp в ответ на вопрос Trend.

«Когда на терминале Джейхан были приостановлены отгрузки нефти, поступающей по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в связи с землетрясением, произошедшем в Турции 6 февраля, трубопровод Баку-Супса был открыт для поставки нефти государственной нефтяной компании SOCAR, загруженной на два танкера. После этого заявок не поступало. Если до конца марта мы не получим заявки на поставку нефти на май, это означает, что Баку-Супса не будет поставлять нефть ни в апреле, ни в мае. Баку-Супса в рабочем состоянии. Но для того, чтобы возобновить его работу, необходимо получить заявки. После начала войны в Украине грузоотправители не хотят отправлять свои танкеры на Черное море», - говорится в сообщении компании.

Отметим, что WREP транспортирует нефть из Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в Супсу на черноморское побережье Грузии. Экспорт по трубопроводу приостановлен с мая 2022 года из-за отсутствия заявок от группы грузоотправителей.

Отметим, что протяженность нефтепровода составляет 837 километров. Его пропускная способность превышает семь миллионов тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день). Оператором трубопровода является bp. Конечным пунктом транспортировки нефти является черноморский порт Супса в Грузии. Далее нефть транспортируется потребителям в Европе на танкерах.