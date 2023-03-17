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В Азербайджане создана межведомственная рабочая группа по водороду

Энергетика Материалы 17 марта 2023 11:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане создана межведомственная рабочая группа по водороду

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Межведомственная рабочая группа по водороду была создана для проведения исследований и подготовки предложений по производству, использованию и внедрению водорода в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (АREА) Кямран Гусейнов
на панельной дискуссии «Водород как инструмент перехода к экологически чистой энергетике» в ходе семинара «Зеленый водород - путь к декарбонизации».

«Рабочая группа H2 сотрудничала с Европейским банком развития и реконструкции для разработки исследования "Оценка потенциала низкоуглеродной водородной экономики в Азербайджане". Так, в январе прошлого года состоялась стартовая встреча с выбранным ЕБРР консультантом, в ходе которой заинтересованным сторонам был представлен план проекта», - сказал он.

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