Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Греция потратила на закупку азербайджанского газа более 250 млн евро

Энергетика Материалы 27 апреля 2023 09:32 (UTC +04:00)
Греция потратила на закупку азербайджанского газа более 250 млн евро

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Расходы Греции на закупку азербайджанского газа в феврале 2023 года составили в общей сложности 118 519 833 евро, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

По данным Eurostat, в феврале этого года Греция импортировала из Азербайджана 199,4 миллиона кубометров газа.

За январь-февраль этого года из Азербайджана в Грецию было поставлено 362,4 миллиона кубических метров газа стоимостью 252 миллиона евро.

Отметим, что за январь-февраль 2023 года в Азербайджане было добыто 8 миллиардов кубометров природного газа. С "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 2,2 миллиарда кубометров газа, с "Шах Дениз" - 4,4 миллиарда кубометров, компанией SOCAR - 1,4 миллиарда кубометров. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года добыча газа выросла на 4 процента, то есть на 319 миллионов кубометров.

За отчетный период экспорт газа составил 4,3 миллиарда кубометров, что на 13 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

Twitter: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости