Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 апреля повысилась на 1,95 доллара относительно предыдущего показателя и составила 83,8 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,95 доллара – до 82,34 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,01 доллара, составив 55,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 апреля повысилась на два доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,01 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.