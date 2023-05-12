Азербайджан экспортировал более половины добытого в стране газа – министр

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2023 года в Азербайджане добыча газа выросла на 2,6 процента – до 16,2 миллиарда кубометров.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что свыше половины, или 8,4 миллиарда кубометров природного газа страна экспортировала на внешние рынки.

"В январе-апреле 2023 года в Азербайджане добыча нефти (вместе с конденсатом) составила 10,2 миллиона тонн, а экспорт - 8,5 миллиона тонн", – говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти. В отчетный период добыча нефти составила 32,6 миллиона тонн, а добыча газа - на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа, это 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) производства газа.