Ирак и Россия подтвердили приверженность соглашению ОПЕК +

Вице-премьер России Александр Новак и министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани подтвердили в пятницу приверженность своих стран соглашению ОПЕК+ и принципу добровольности при сокращении добычи нефти. Об этом говорится в специальном сообщении, опубликованном на официальной странице иракского министерства нефти в Facebook по итогам их телефонного разговора.

"Вице-премьер России [Александр Новак] подчеркнул важность коллективных действий, сотрудничества и солидарности стран ОПЕК+ в достижении баланса между спросом и предложением и стабильности мировых нефтяных рынков", - отмечается в сообщении. Российский вице-премьер "подчеркнул приверженность двух стран соглашению ОПЕК+ и добровольному сокращению добычи до конца 2023 года".

В ходе разговора, указывается в сообщении, Новак и Абдель Гани "рассмотрели пути укрепления и развития двусторонних отношений, особенно в нефтяном и энергетическом секторах". Также были обсуждены последние события на нефтяных рынках и проблемы, стоящие перед мировой экономикой.