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Азербайджан имеет высокий потенциал производства водорода - госагентство

Энергетика Материалы 30 мая 2023 15:27 (UTC +04:00)
Азербайджан имеет высокий потенциал производства водорода - госагентство

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет высокий потенциал производства водорода.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев в ходе общественного заседания на тему «Зеленая энергия и чистая окружающая среда: перспективы развития бизнеса».

По его словам, агентство совместно с Европейским банком реконструкции и развития подготовило соответствующий отчет, который в ближайшее время будет представлен общественности.

«Уверен, что мы сможем расширить сотрудничество с ведущими международными игроками в этой области», - сказал он.

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