Азербайджан имеет высокий потенциал производства водорода - госагентство

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет высокий потенциал производства водорода.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев в ходе общественного заседания на тему «Зеленая энергия и чистая окружающая среда: перспективы развития бизнеса».

По его словам, агентство совместно с Европейским банком реконструкции и развития подготовило соответствующий отчет, который в ближайшее время будет представлен общественности.

«Уверен, что мы сможем расширить сотрудничество с ведущими международными игроками в этой области», - сказал он.