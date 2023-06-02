Планируется пересмотреть потенциал месторождений «Умид», «Бабек», «Абшерон» - Хошбахт Юсифзаде

БАКУ /Trend/ - Планируется пересмотреть потенциал таких месторождений, как «Умид», «Бабек», «Абшерон», «Нахчыван», «Шафаг-Асиман».

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу в ходе "Бакинской энергетической недели" первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

«Мы планируем пересмотреть потенциал этих месторождений, заново провести техническую оценку. В этой связи мы будем сотрудничать с французской компанией TotalEnergies, и уже в начале мая соответствующий меморандум подписали SOCAR и TotalEnergies», - сказал он.

Отметим, что прогнозируемые запасы блока «Шафаг-Асиман» составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата. Он расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку на глубине моря в 650-800 метров.

Что касается месторождения «Абшерон», на первом этапе здесь будут добываться 1,5 миллиарда кубометров газа.

По предварительным данным, запасы перспективной структуры «Бабек» могут составлять 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.