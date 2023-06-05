Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт

БАКУ/Trend/ - Компания Nobel Energy (входит в состав холдинга NEQSOL) рада заявить, что между компанией Nobel Energy и Министерством Энергетики Азербайджана был подписан Меморандум о Взаимопонимании (MoU) по сотрудничеству о создании солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахичевани, Азербайджан. Производимая на этой электростанции энергия планируется экспортировать в Турцию, а также частично для местного использования. Это сотрудничество играет важную роль в продвижении решений в области устойчивой энергетики и управлении вопросами охраны окружающей среды.

Меморандум о взаимопонимании был подписан со стороны заместителя Министра Энергетики Азербайджана г-ном Эльнуром Солтановым и со стороны генерального директора Nobel Energy Вугаром Самедли, на специальной церемонии «Зеленый энергетический потенциал Нахичевани и Восточного Зангезура», состоявшейся 3 июня в Нахичевани, Азербайджан.

Разработка солнечной электростанции, которая будет расположена в Нахичевани, следует за систематическими усилиями правительства по продвижению чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа путем создания "зеленых энергетических зон" по всей стране.

Для того, чтобы обеспечить экономический рост и устойчивое развитие, сотрудничество отражает общую приверженность использованию потенциала возобновляемых источников энергии. Солнечная электростанция будет использовать передовые солнечные технологии для выработки чистой и надежной электроэнергии. Используя богатые солнечные ресурсы региона, проект призван внести вклад в национальную энергосистему Турции, а также в местное энергоснабжение.

Вугар Самадли сказал: "Это сотрудничество следует нашей стратегии трансформации, направленной на то, чтобы стать частью решений, помогающих всем нашим заинтересованным сторонам получать доступную и надежную энергию, снижая при этом воздействие на окружающую среду. Оно отражает наше общее обязательство с правительством использовать потенциал возобновляемых источников энергии для экономическово роста и устойчивого развития.

Мы с нетерпением ждем следующих шагов на нашем пути к успешному сотрудничеству, который направлен на обеспечение устойчивого развития, создание новых возможностей и оказание долгосрочного положительного влияния. Будущее таит в себе огромный потенциал, и мы с нетерпением ждем совместного вступления на этот преобразующий путь. Я выражаю свою благодарность правительству за оказанное доверие и возможность сотрудничества в этом значимом проекте".

Этот Меморандум о Взаимопонимании представляет собой значительный шаг вперед на пути будущей экологической и устойчивой страны. Nobel Energy рада возможностям, открывающимся благодаря этому сотрудничеству, которое, как ожидается, внесет вклад в общий энергетический переход в стране к построению более зеленого будущего и полностью соответствует стратегии трансформации компании, направленной на предоставление решений для удовлетворения меняющихся энергетических потребностей нашего мира.

Примечание для редакторов

Группа компаний Nobel Energy, входит в состав холдинга NEQSOL и является интегрированной компанией по производству, разработке и оказанию услуг в области энергетики. Компания стремиться внести свой вклад в глобальный переход к устойчивому и низкоуглеводному будущему. Используя надежный опыт, интегрированные решения, передовые технологии, стратегические партнерства и уделяя особое внимание инновациям, Nobel Energy позиционирует себя как надежный партнер в реализации сложных и устойчивых инфраструктурных проектов по всему миру.