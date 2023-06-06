Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого июня выросла на 1,38 доллара относительно предыдущего показателя и составила 79,52 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,5 доллара – до 77,99 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,17 доллара, составив 53,98 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого июня выросла на 1,25 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 77,31 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое июня составляет 1,7 AZN/1 USD.