Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Восточный регион Туркменистана наращивает производство электроэнергии

Энергетика Материалы 7 июня 2023 07:32 (UTC +04:00)
Восточный регион Туркменистана наращивает производство электроэнергии

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Лебапском регионе на востоке Туркменистана с января по апрель текущего года было выработано более 1,45 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сообщает Trend.

Согласно официальным данным, темпы роста производства электроэнергии в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 115,9 процента. Это позволяет надежно снабжать электроэнергией промышленные предприятия и населенные пункты, а также отправлять определенную ее часть за рубеж.

Данный показатель за отчетный период относится к электростанциям "Лебап" и "Ватан", а также Сейдинской тепловой электростанции.

Такие страны, как Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан, входят в число потребителей электроэнергии, производимой в регионе.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости