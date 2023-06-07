Восточный регион Туркменистана наращивает производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В Лебапском регионе на востоке Туркменистана с января по апрель текущего года было выработано более 1,45 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сообщает Trend.

Согласно официальным данным, темпы роста производства электроэнергии в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 115,9 процента. Это позволяет надежно снабжать электроэнергией промышленные предприятия и населенные пункты, а также отправлять определенную ее часть за рубеж.

Данный показатель за отчетный период относится к электростанциям "Лебап" и "Ватан", а также Сейдинской тепловой электростанции.

Такие страны, как Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан, входят в число потребителей электроэнергии, производимой в регионе.