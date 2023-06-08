Французская EDF готова инвестировать в сферу ВИЭ Грузии

БАКУ /Trend/ - Французская электроэнергетическая компания EDF готова инвестировать в сферу возобновляемой энергетики Грузии.

Как сообщает в четверг Trend, данная тема обсуждалась в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с вице-президентом EDF Беатрис Бюффон.

На встрече в правительственном аппарате внимание было уделено надежной и благоприятной деловой среде в Грузии. Обсуждался потенциал страны в энергетическом секторе, было отмечено, что в этом плане Грузия находится в активной фазе развития. Премьер-министр подчеркнул конкретные шаги, предпринятые в направлении развития энергетического сектора. Также была отмечена важность наличия современного, прозрачного и конкурентного энергетического рынка.

Бюффон выразила готовность компании инвестировать в сферу возобновляемой энергетики Грузии, в основном в ГЭС, а также заинтересованность в проектах ветро- и солнечной энергетики.

Премьер-министр Грузии заверил в приверженности правительства страны сотрудничеству с французской энергетической компанией.