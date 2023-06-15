В Туркменистане зафиксирован рост показателей предприятий нефтепрома

БАКУ /Trend/ - Предприятия нефтяной промышленности Туркменистана перевыполнили производственный план за январь-май 2023 года, сообщает Trend.

Об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Аманов на заседании Кабинета министров 10 июня.

По его словам, за отчетный период план по переработке нефти на заводах Туркменистана был перевыполнен на 2,6 процента, по производству бензина – на 11,9 процента, дизельного топлива – на 7,5 процента, полипропилена – на 10,5 процента.

Кроме того, Аманов отметил, что с января по май 2023 года план по поставкам нефти государственному концерну "Туркменнебит" был перевыполнен на 1,7 процента.

Между тем, по данным туркменского государственного концерна "Туркменгаз", углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента - более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.