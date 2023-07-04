Мировые цены на нефть продолжают рост

Мировые цены на нефть утром во вторник продолжают расти в связи с новостями о сокращении добычи нефти Саудовской Аравией и Россией, сообщает Trend.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54%, достигнув отметки в 75,05 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI также выросли на 0,56%, достигнув уровня в 70,18 доллара.

Ожидания сокращения поставок нефти оказывают поддержку ценам. В понедельник Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки, которое будет продолжено в августе.

В начале понедельника рост цен на нефть достигал 1,5%, однако к вечеру он замедлился до 0,1%.