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Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства ВИЭ (ФОТО)

Энергетика Материалы 4 августа 2023 10:32 (UTC +04:00)
Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства ВИЭ (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства возобновляемой энергии (ВИЭ).

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом мы провели встречу с Николя Терразом - президентом по разведке и добыче TotalEnergies. В ходе встречи мы обсудили плодотворное партнерство между TotalEnergies и нашей страной. В ходе беседы были рассмотрены успешно реализованные энергетические проекты и изучены возможности сотрудничества в области производства возобновляемой энергии", - говорится в публикации.

Отметим, что Французская TotalEnergies построит в Нахчыване ветровую и солнечную электростанции мощностью 250 МВт каждая, а также системы хранения энергии.

Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства ВИЭ (ФОТО)
Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства ВИЭ (ФОТО)
Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства ВИЭ (ФОТО)
Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства ВИЭ (ФОТО)
Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства ВИЭ (ФОТО)
Азербайджан и TotalEnergies обсудили возможности сотрудничества в области производства ВИЭ (ФОТО)
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