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Названы данные по добыче сырой нефти в Азербайджане

Энергетика Материалы 16 августа 2023 12:50 (UTC +04:00)
Названы данные по добыче сырой нефти в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В июле 2023 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 621 тысячу баррелей, из которых 499 тысяч пришлись на сырую нефть, а 122 тысячи - на конденсат.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

Отметим, что в рамках сотрудничества ”ОПЕК+" обязательство Азербайджана по сокращению добычи составляет 33 тысячи баррелей в день, а квота по ежедневной добыче сырой нефти - 684 тысячи баррелей.

Напомним, что в июне Азербайджан добывал 610 тысяч баррелей, из которых 500 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 110 тысяч баррелей - на конденсат.

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