Цены на нефть могут снизиться вторую неделю подряд

Согласно данным торгов, мировые цены на нефть в пятницу утром немного поднялись. Тем не менее, по итогам недели котировки могут показать снижение вторую неделю подряд, сообщает Trend

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,36%, достигнув отметки в 83,66 доллара за баррель. А цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,39%, составив 79,36 доллара.

С начала текущей недели котировки нефти снизились на 1,5% и 2,4% для Brent и WTI соответственно, что может ознаменовать вторую неделю снижения цен на нефть подряд. В итоге за этот период суммарное снижение цен может составить 3,7% и 4,7% соответственно. Это является продолжением после семи недель подряд, во время которых цены на нефть росли.

Один из факторов, влияющих на снижение цен на нефть, — это опасения относительно спроса, вызванные тревожностью по поводу состояния экономики Китая, важного потребителя и импортера нефти.

Позже в пятницу планируется публикация данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США на неделю по состоянию на 25 августа. За предыдущую неделю их количество уменьшилось на пять, составив 520 агрегатов.