Азербайджан и ВБ обсудили приоритетные направления развития энергетического сектора

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили приоритетные направления развития энергетического сектора, сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, соответствующие обсуждения были проведены на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с новым менеджером ВБ по Азербайджану Штефани Шталльмайстер.

В ходе беседы была высоко оценена реализация проектов в Азербайджане при технической и финансовой поддержке Всемирного банка, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с банком, приоритетным направлениям развития энергетического сектора страны.

Также была представлена информация по энергетическому переходу, энергоэффективности, возобновляемых источниках энергии и энергетических проектах, реализуемых от Каспийского моря до Европы, включая оценку потенциала ветровой энергетики в Каспийском море.

Кроме того, на встрече был затронут вопрос подготовки нового рамочного документа партнерства группы Всемирного банка для Азербайджана, охватывающего 2023-2028 годы.

Напомним, что обязанности регионального менеджера ВБ по Азербайджану перешли к Штефани Шталльмайстер с 1 июля 2023 года. До этого назначения она занимала должность менеджера Всемирного банка по операциям во Вьетнаме, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.