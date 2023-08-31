С газоконденсатного месторождения "Абшерон" добыт первый газ - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня происходит исторически значимое для Азербайджана событие - церемония, посвященная добыче первого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон"

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в социальной сети "X" (Twitter) министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Эксплуатация месторождения "Абшерон" сыграет решающую роль в реализации энергетического потенциала нашей страны, обеспечит экспорт азербайджанского газа на международные рынки и повысит экономическую устойчивость нашей страны. Мы выражаем благодарность и желаем успехов всем, кто в этом участвует", - говорится в публикации.

Отметим, что TotalEnergies в партнёрстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон» в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

По первоначальным оценкам запасы месторождения составляют около 300 млрд кубометров.

Производственная мощность составляет 4 миллиона кубометров газа в сутки и 12 тысяч баррелей конденсата в сутки. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.