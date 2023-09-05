Подразделение туркменского госконцерна нарастило добычу природного газа

БАКУ /Trend/ - Управление "Лебапгазчыкарыш" государственного концерна "Туркменгаз" в Туркменистане с января по июль 2023 года добыло более 6,45 миллиарда кубометров природного газа, сообщает Trend.

По официальным данным, за указанный период подразделение госконцерна перевыполнило производственный план на 14 процентов.

В то же время компания добыла около 24 000 тонн газового конденсата, который является ценным сырьем для Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, производственный план был выполнен.

В 2022 году подразделение добыло более 9,82 миллиарда кубометров природного газа, при этом план добычи был перевыполнен на 26 процентов.

Отметим, что эти результаты были достигнуты благодаря повышению производительности на газовых месторождениях, а также ремонту и возобновлению эксплуатации бездействующих скважин.