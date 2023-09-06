Доля возобновляемых источников энергии в мощности производства электроэнергии Азербайджана к 2027 году превысит 37% - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/- Доля возобновляемых источников энергии в мощности производства электроэнергии Азербайджана к 2027 году превысит 37 процентов.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время выступления в онлайн-формате на международном форуме по энергетическому переходу, который проходит в Китае под девизом "Совместное содействие энергетическому переходу для общего зеленого будущего".

Выступая на церемонии открытия, министр подчеркнул, что экономические и технологические реалии являются такими же важными факторами в осуществлении энергетического перехода, как и политические решения.

"Первый энергетический кризис показал, что любой успешный энергетический переход должен учитывать все три элемента энергетической трилеммы: безопасность, доступность и устойчивость. Помимо ускорения энергетического перехода, мы нуждаемся в инвестициях в существующую энергетическую систему, четком видении и прочном сотрудничестве. Мы должны поддерживать справедливый и инклюзивный энергетический переход, который может обеспечить защиту окружающей среды и энергетическую безопасность", - сказал министр.

Помимо этого, он также отметил, что в настоящее время Азербайджан сотрудничает с международными энергетическими компаниями, включая "China Gezhouba Group Overseas Investment", по проектам "зеленой энергии" мощностью более 28 ГВт.

"К 2027 году планируется ввести в эксплуатацию более 3 ГВт этих мощностей "зеленой энергии", в результате чего доля возобновляемых источников энергии в мощности производства электроэнергии нашей страны составит более 37%. У нас также есть планы по реализации еще 5 ГВт проектов к 2030 году", - добавил Шахбазов.

Было отмечено, что все это будет способствовать превращению Азербайджана в экспортера в различных направлениях, диверсификации энергоснабжения европейских партнеров страны зеленой электроэнергией и водородом через "зеленый энергетический коридор Каспий-ЕС".