Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 сентября повысилась на 0,09 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 98,73 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,11 доллара до 97,86 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,09 доллара, составив 79,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 13 сентября понизилась на 0,21 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,39 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.